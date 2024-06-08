В Узбекистане ожидается жара до +41°

- Узбекистан, погода
- 14:50, 08 июня 2024
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CentralAsia (UZ) - Узгидромет опубликовал прогноз погоды на 10-12 июня.
Каракалпакстан, Хорезмская область
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20-25°, днем 10 июня 35-40°, 11 июня 34-39°, 12 июня 32-37°.
Бухарская, Навоийская области
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 10 июня 20-25°, 11-12 июня 22-27°, днем 10-11 июня 36-41°, 12 июня 35-40°.
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, 11-12 июня местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20-25°, днем 34-39°.
Кашкадарьинская, Сурхандаринская области
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, 11-12 июня местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 10-11 июня 20-25°, 12 июня 22-27°, днем 36-41°.
Андижанская, Наманганская, Ферганская области
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с, 11-12 июня местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 18-23°, днем 33-38°.
Горные районы республики
Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 23-28°.