Блинкен посетит Израиль и три арабских государства на следующей неделе

CentralAsia (CA) - Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Израиль и Египет, Катар и Иорданию в течение трех дней, сообщает The New York Times.

Поездка, которая станет его восьмым визитом в регион после нападений ХАМАСА 7 октября, положивших начало войне, проходит в особенно напряженный момент.

Администрация Байдена прилагает все усилия для прекращения боевых действий в Газе в надежде освободить израильских и некоторых израильско—американских заложников, удерживаемых ХАМАСОМ, и положить конец конфликту, который привел к огромному количеству человеческих жертв, физическому опустошению большей части Газы и оказал политическое давление на президента Байдена с целью ограничения поставок американского оружия Израилю.

Отношения между администрацией Байдена и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху стали особенно напряженными после решения Байдена приостановить поставку американских 2000-фунтовых бомб, что должно было гарантировать, что они не будут использованы при своего рода полномасштабном вторжении в Рафах, против которого, как заявил Байден, он выступает.

Поездки Блинкена также связаны с растущими опасениями, что вдоль северной границы Израиля могут обостриться боевые действия с базирующейся в Ливане группировкой боевиков «Хезболла», которую поддерживает Иран. Перестрелки привели к эвакуации людей по обе стороны границы.

Катар и Египет играют роль посредников между ХАМАСОМ и Израилем, которые не ведут прямых переговоров.

Израиль недавно обострил отношения с Египтом, установив «тактический контроль» над буферной зоной на границе Египта и сектора Газа, известной как Филадельфийский коридор.

Ожидается, что в Иордании Блинкен примет участие в конференции по гуманитарному кризису в Газе, организованной Иорданией, Египтом и Организацией Объединенных Наций совместно.