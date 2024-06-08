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Армия Израиля освободила 4 заложников, которых боевики ХАМАС взяли в плен 7 октября 2023 года
Ноа Аргамани в день похищения, справа - после освобождения с отцом.
Ноа Аргамани в день похищения, справа - после освобождения с отцом.
// Соцсети

CentralAsia (CA) -  ЦАХАЛ освободил из плена четырех заложников, которых боевики ХАМАС взяли в плен 7 октября 2023 года во время нападения на музыкальный фестиваль Nova, проходившем неподалеку от сектора Газа.

Как сообщает ЦАХАЛ, заложников спасли во время операции в лагере беженцев Нусейрат в секторе Газа. Сообщается, что они в хорошем состоянии и их отправили на медобследование.

Освобожденные – Ноа Аргамани (25 лет), Альмог Меир (21 год), Шломи Зив (40 лет), а также россиянин Андрей Козлов (27 лет).

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