Скончался гендиректор организации «Репортеры без границ» Кристоф Делуар

CentralAsia (CA) - На 53-м году жизни скончался генеральный директор международной неправительственной организации «Репортеры без границ» (RSF) Кристоф Делуар.

На сайте RSF говорится, что его не стало утром 8 июня. Он возглавлял организацию с 2012 года.

Сообщается, что Делуар страдал от онкологического заболевания.