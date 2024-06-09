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Скончался гендиректор организации «Репортеры без границ» Кристоф Делуар

CentralAsia (CA) -  На 53-м году жизни скончался генеральный директор международной неправительственной организации «Репортеры без границ» (RSF) Кристоф Делуар.

На сайте RSF говорится, что его не стало утром 8 июня. Он возглавлял организацию с 2012 года.

Сообщается, что Делуар страдал от онкологического заболевания.

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