Скончался гендиректор организации «Репортеры без границ» Кристоф Делуар
- Азия и мир, общество
- 0:47, 09 июня 2024
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CentralAsia (CA) - На 53-м году жизни скончался генеральный директор международной неправительственной организации «Репортеры без границ» (RSF) Кристоф Делуар.
На сайте RSF говорится, что его не стало утром 8 июня. Он возглавлял организацию с 2012 года.
Сообщается, что Делуар страдал от онкологического заболевания.
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