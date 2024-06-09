Монголия выиграла женскую серию ФИБА 3x3 в Улан-Баторе 2024 года. ВИДЕО / Mongolia vs Ukraine

CentralAsia (MNG) - Монгольская магия управляла женской серией ФИБА 3х3 в Улан-Баторе 2024 года, когда хозяева поля успешно отразили гораздо более крупную украинскую команду со счетом 18-17 в финальном поединке на главной площади Улан-Батора 7 июня.

Монголия одержала важную победу на глазах у своих громких и гордых домашних болельщиков, особенно после того, как в прошлом году ей не удалось финишировать выше 7-го места ни в одной Мировой серии.

На этом турнире они продемонстрировали свое мастерство и стойкость. Даже если им не удалось превзойти свой результат в первый день, Монголия сохранила самообладание и ни разу не уступила победу в плей-офф во второй день.

Их путь к финалу включал захватывающие победы над Филиппинами, Монголией U23, Таиландом и Китаем U24.

В матче чемпионата они встретились с ранее непобедимой командой Украины, лучшей командой группы А во главе с Мириам Уро-Нили и Кристиной Филевич. Эта победа в финале стала сладкой местью Монголии, которая проиграла Украине в первый день со счетом 21–14.

Как и ожидалось, противостояние между Монголией и Украиной было весьма конкурентным. Однако ХУЛАН Онолбаатар и АРУИНЦЭЦЭГ Бат-Эрдэнэ затмили всех, постоянно сражаясь на площадке с гораздо более крупными игроками Украины. Несмотря на медленный старт и отставание со счетом 1–4 в начале игры, воинственный дух Монголии никогда не колебался. Они развернули счет 10–1, выйдя вперед 11–5 за менее чем 5 минут до конца.

Украина, однако, продолжала упорствовать, найдя способ сравнять счет на последней минуте, 17-все после неудачного удара Уро-Нили. Хулан, однако, продемонстрировал самую крупную игру турнира, совершив решительный бросок, который оказался победным на турнире.

Неудивительно, что Хулан получил награду «Самый ценный игрок» (MVP) турнира. Монгольская суперзвезда демонстрировала свое мастерство на протяжении всего мероприятия. Она лидировала по результативности с 42 очками и ценностью игрока (49,1). Хулан также отметила 19 ярких моментов за два дня мероприятия.

В решающие моменты матча Хулан и универсальный Ариунцэцэг изменили правила игры для Украины. Их выдающиеся выступления на поздних этапах обеспечили Монголии первый в истории титул женской серии.

Выступление Хулан в финале включало 6 очков, 2 подбора, 3 ярких момента и 2 двухочковых, что принесло ей престижный титул MVP женской серии.

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Монголия

2. Украина

3. Австрия

4. Китай U24

5. Таиланд

6. Филиппины

7. Австрия U23

8. Монголия U23

После небольшого перерыва женская серия ФИБА 3х3 2024 года возвращается (с 14 по 15 июня) женской серией Клермон-Ферран во Франции.

источник: middleasiannews.com

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