В Чехии полицию привели в повышенную готовность из-за террористической угрозы
- Азия и мир, политика
- 10:12, 09 июня 2024
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- Обновлено: 10:14, 09 июня 2024
CentralAsia (CA) - Полиция Чехии усилила меры безопасности в общественных местах из-за информации о возможном теракте, сообщил портал Idnes.
Первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан подтвердил проведение «профилактических мер безопасности». Он отметил, что информации о конкретной угрозе нет.
Меры безопасности усилены на вокзалах, в общественном транспорте и торговых центрах. Сотрудникам правоохранительных органов поручили внимательно следить за подозрительными лицами. «Для жителей Чехии, однако, повышенного риска нет, у полиции отсутствует информация о непосредственной угрозе»,— сказал Ракушан.
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