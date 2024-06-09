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В Чехии полицию привели в повышенную готовность из-за террористической угрозы

CentralAsia (CA) -  Полиция Чехии усилила меры безопасности в общественных местах из-за информации о возможном теракте, сообщил портал Idnes.

Первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан подтвердил проведение «профилактических мер безопасности». Он отметил, что информации о конкретной угрозе нет.

Меры безопасности усилены на вокзалах, в общественном транспорте и торговых центрах. Сотрудникам правоохранительных органов поручили внимательно следить за подозрительными лицами. «Для жителей Чехии, однако, повышенного риска нет, у полиции отсутствует информация о непосредственной угрозе»,— сказал Ракушан.

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