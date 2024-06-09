Глава Минобороны Австрии Таннер назвала разрешение бить по России западным оружием переходом красной линии

CentralAsia (CA) - «Красная линия была пересечена. Поэтому я очень рада разъяснению генерального секретаря Нато Йенса Столтенберга, который сказал, что Альянс не будет направлять войска в Украину», – сказала Клаудия Таннер в интервью изданию Die Presse, комментируя вопрос о том, что «США, Франция и Германия разрешили Украине атаковать определенные районы России с помощью западного оружия».

На вопрос журналистов о том, смогла бы Украина без этого разрешения защитить себя, Таннер ответила, что «будучи нейтральным в военном отношении государством, мы не имеем права судить».