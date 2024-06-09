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Избиратели в ЕС сегодня завершат четырехдневные выборы в Европейский парламент

CentralAsia (CA) -  Избиратели в 21 стране ЕС, включая Францию и Германию, завершат в воскресенье четырехдневные выборы в Европейский парламент, которые, как ожидается, приведут к смещению парламента вправо и увеличению числа националистов-евроскептиков.

Как пишет Reuters, выборы определят, как Европейский союз, объединяющий 450 миллионов граждан, будет противостоять таким вызовам, как Россия, усиление промышленного соперничества со стороны Китая и Соединенных Штатов, изменение климата и иммиграция.

Выборы в Нидерландах начались в четверг, а в других странах - в пятницу и субботу, но основная часть голосов в ЕС будет подана в воскресенье: Франция, Германия, Польша и Испания откроют избирательные участки, а Италия проведет второй день голосования.

Европейский парламент заявил, что проведет общесоюзный экзит-полл примерно в 20:30 по Центральноевропейскому времени (18:30 по Гринвичу), а затем объявит первые предварительные результаты после 23:00 по Центральноевропейскому времени, когда будут подведены окончательные итоги голосования в Италии.

Опросы общественного мнения предсказывают, что проевропейские либералы и зеленые потеряют места, что сократит большинство правоцентристов и левоцентристок и осложнит усилия по продвижению новых законов ЕС или усилению европейской интеграции.

Многие избиратели пострадали от кризиса стоимости жизни, обеспокоены миграцией и издержками перехода к зеленой экономике, а также обеспокоены ростом геополитической напряженности, включая войну на Украине.

Жесткие и ультраправые партии воспользовались этим беспокойством и предложили электорату альтернативу мейнстриму.

Европейские зеленые, столкнувшиеся с негативной реакцией домохозяйств, фермеров и промышленности на дорогостоящую политику ЕС по ограничению выбросов CO2, похоже, окажутся в числе крупных проигравших.

Прогнозы либеральной группы «Обновление Европы» также мрачны, учитывая ожидания того, что крайне правое национальное объединение Марин Ле Пен разгромит центристский ренессанс президента Франции Эммануэля Макрона во Франции.

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