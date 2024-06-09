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Умер глава «Репортёров без границ» Кристоф Делуар

CentralAsia (CA) -  8 июня скончался генеральный секретарь международной организации «Репортёры без границ» (RSF) Кристоф Делуар, сообщила организация.

Ему было 53 года. Он боролся с онкологическим заболеванием.

Репортёры без границ — международная неправительственная организация. Организация борется против цензуры и за освобождение журналистов, находящихся в заключении из-за своей профессиональной деятельности.

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