Боевики, связанные с ИГИЛ, обвиняются в гибели 38 человек в результате нападения в Конго

- Азия и мир, политика
- 12:41, 09 июня 2024
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CentralAsia (CA) - Боевики, связанные с ИГИЛ, убили по меньшей мере 38 человек в результате ночного нападения на деревню в восточной части Демократической Республики Конго (ДРК), сообщили официальные лица и лидер гражданского общества в регионе. Об этом сообщает Al Jazeera.
По словам местного чиновника Фабьена Какуле, вооруженные люди использовали оружие и мачете, чтобы напасть на жителей деревни на территории Бени в провинции Северное Киву в пятницу ночью.
Лидер местного гражданского общества Джастин Кавалами возложил ответственность за нападение на членов Альянса демократических сил (АДС).
АДС, которых также обвиняют в том, что они стоят за другим нападением на деревню, в результате которого ранее на этой неделе погибли по меньшей мере 16 человек, первоначально базировались в соседней Уганде. Распространившись на востоке ДРК, в 2018 году она присягнула на верность ИГИЛ и совершает частые нападения, еще больше дестабилизируя регион, где действует множество вооруженных группировок.
По словам местных властей, на этой неделе боевики ADF убили более 50 человек в охваченном войной регионе ДРК.