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ГУР заявило о поражении российского истребителя Су-57

CentralAsia (CA) -  Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР) заявило о поражении новейшего российского многоцелевого самолета Су-57, пишет Би-би-си.

По данным ГУР, это произошло в субботу 8 июня, на территории аэродрома «Ахтубинск» в астраханской области, расположенном в 589 километрах от линии боевого столкновения.

Главное управление разведки публикует спутниковые снимки стоянки самолета на аэродроме «Ахтубинск» 7 и 8 июня.

«На снимках видно, что 7 июня Су-57 стоит целый, а 8 июня возле него появились воронки от взрыва и характерные пятна пожара, возникшего в результате огневого поражения», - отмечает ГУР.

Су-57 — самый современный российский истребитель, способный использовать для ударов ракеты Х-59 и Х-69, подчеркивает украинская разведка.

Российские военные не сообщали о повреждении Су-57 и не комментировали заявления украинской разведки.

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