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Над Белгородской областью уничтожили ракету «Нептун-МД» и 2 беспилотника
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Минобороны России сообщило о перехвате и уничтожении украинской управляемой ракеты «Нептун-МД» и двух беспилотников над территорией Белгородской области.

Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что несколько воздушных целей сбили над Новооскольским городским округом.

По предварительным данным, пострадавших нет.

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