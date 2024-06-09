Над Белгородской областью уничтожили ракету «Нептун-МД» и 2 беспилотника

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CentralAsia (CA) - Минобороны России сообщило о перехвате и уничтожении украинской управляемой ракеты «Нептун-МД» и двух беспилотников над территорией Белгородской области.

Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что несколько воздушных целей сбили над Новооскольским городским округом.

По предварительным данным, пострадавших нет.