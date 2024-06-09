В российском Курске футбольный матч прервали из-за ракетной опасности. Видео

CentralAsia (CA) - В Курске матч Второй лиги по футболу прервали из-за ракетной опасности, сообщает «Осторожно новости».

Игру между местным «Авангардом» и омским «Иртышом» приостановили по решению судьи на 72-й минуте, в этот момент в городе уже звучали сирены.

Игроков проводили в подтрибунное помещение, зрителей попросили эвакуироваться в укрытия.

На момент приостановки игры счёт был 1:1. Матч будет доигран без зрителей.