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В российском Курске футбольный матч прервали из-за ракетной опасности. Видео

CentralAsia (CA) -  В Курске матч Второй лиги по футболу прервали из-за ракетной опасности, сообщает «Осторожно новости».

Игру между местным «Авангардом» и омским «Иртышом» приостановили по решению судьи на 72-й минуте, в этот момент в городе уже звучали сирены.

Игроков проводили в подтрибунное помещение, зрителей попросили эвакуироваться в укрытия.

На момент приостановки игры счёт был 1:1. Матч будет доигран без зрителей.

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