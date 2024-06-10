Монголия имеет значение: предстоящие выборы могут способствовать демократическим достижениям – или нет

CentralAsia (MNG) - 28 июня в Центральной Азии состоится экстраординарное мероприятие по демократическому управлению: монголы в девятый раз с момента принятия новой конституции пойдут на избирательные участки и проголосуют на парламентских выборах.

Чуть более 34 лет назад эту центральноазиатскую страну потрясло необычайное событие: горстка молодых участников голодовки, движимые непоколебимой верой в то, что коммунистическому однопартийному правлению пора положить конец, собрались на площади перед зданием парламента страны и потребовали демократическая форма правления.

Участники голодовки, к которым в конечном итоге присоединились десятки тысяч протестующих, столкнулись с сотнями полицейских, ожидающих приказа очистить площадь. Резня на площади Тяньаньмэнь в Пекине все еще была свежа в памяти протестующих. Ни одна из сторон не имела возможности отступить. Два месяца, три недели и шесть дней они стояли лицом к лицу. Затем, без единого выстрела и взмаха дубинкой, правящее Политбюро подало в отставку, была принята новая конституция и родилась демократическая Монголия.

Переход Монголии к многопартийной демократии был воспринят как свидетельство того, что управление, основанное на свободной прессе, верховенстве закона, частном предпринимательстве и политической системе, построенной на воле народа, является не западной концепцией, а универсальным убеждением. Такие страны, как США и страны Европы, называли Монголию «якорем на Востоке» демократических реформ и поспешили поддержать вступление Монголии в мировое сообщество.

Со своей стороны, Монголия, зажатая между Россией и Китаем, приняла так называемую внешнюю политику «третьего соседа», чтобы уменьшить свою географическую изоляцию. В 1996 году на выборах произошла первая мирная передача власти: Монгольская народно-революционная партия, бывшая коммунистическая партия, ныне переименованная в Монгольскую народную партию (МНП), передала контроль над правительством коалиции оппозиционных партий, получивших 50 из 76 мест в парламенте. С тех пор их путь к демократии был тернистым, и проблемы остаются.

В течение последних восьми лет МНП контролировала страну и в прошлом году добилась изменений в выборах, которые, как заявила МНП, предоставят больше возможностей для представительства гражданского общества. Главным из них является увеличение числа мест в парламенте Великого Государственного Хурала (ВГХ) с 76 до 126 мест. 78 членов будут избраны большинством голосов в специально отведенном округе, а 48 — по пропорциональному представительству. Теория расширения заключается в том, что оно приблизит законодателей к своим избирателям, поскольку они будут представлять меньше людей. По оценкам, в 1992 году парламентарий представлял 27 000 избирателей. Сегодня, в связи с ростом населения, это число составляет около 44 000. На бумаге это выглядит разумно. Однако это может иметь противоположный эффект.

Критики отмечают, что это может фундаментально укрепить власть MНП в парламенте. MНП доминирует в парламенте, имея 62 из 76 мест, а ее главный оппонент, Демократическая партия, — всего 11. Создание «подушки» из 48 пропорциональных мест еще больше истощит ресурсы оппозиционных партий и станет «амортизатором», предотвращающим серьезные сдвиги в общественном мнении, которые могут быть отражены на каких-либо выборах, как, например, произошло в 1996 году.

Доктор Фернандо Касал Бертоа, эксперт по партийной политике из Ноттингемского университета, заявил: «Смешанная избирательная система не укрепит демократическое управление Монголией. Монголии нужно больше сильных политических партий и больше женщин-парламентариев, а не меньше. И смешанная избирательная система не поможет достичь этих двух основных элементов».

Говоря об этом изменении, бывший президент Элбэгдорж Цахиа, занимавший этот пост два срока, предупредил: «Правящая депутатская партия внесла два радикальных и противоречивых изменения в Конституцию страны, которые расширят количество мест в парламенте и внедрят систему, в которой кандидаты выбираются из партийных списков. Это шаг назад, а не шаг вперед, и он может навсегда укрепить их политическую власть в обозримом будущем». После президентских выборов в июне 2021 года Мөнхнаран Баярлхагва, консультант по выборам и аналитик по безопасности из Улан-Батора, предупредил: «Консолидация власти в руках MНП подталкивает страну к гибридному однопартийному режиму».

Помимо парламентских изменений, существует чрезвычайно высокая вероятность того, что «внешние силы», о которых говорит Элбэгдорж в своей статье, приложат свои темные руки к избирательному процессу посредством перенаправления денег предпочтительным кандидатам и/или использования социальных сетей. В отчете, опубликованном в октябре 2023 года, разведка США выявила 17 демократий (включая США), в которых Россия использовала социальные сети для подрыва доверия к избирательному процессу и/или создания сюжетных линий для поддержки предпочтительных кандидатов. «Россия использует свою шпионскую сеть, государственные СМИ и социальные сети, чтобы подорвать доверие общества к выборам во всем мире», — говорится в документе. Сообщения о том, что Россия выделила 20 миллионов долларов на операции по оказанию влияния, распространяются по Улан-Батору.

Китай использует аналогичные методы дезинформации для продвижения своих внешнеполитических целей на выборах и формирования общественного мнения по вопросам. И Meta, и Microsoft задокументировали тайные планы китайского правительства манипулировать общественным мнением для поддержки и продвижения своей программы.

Очевидно, что и Путину, и Си Цзиньпину выгодно иметь на своих границах послушную страну, где авторитаризм или диктатура являются предпочтительной политической системой. Страна, придерживающаяся демократических ценностей и идеалов, какой бы маленькой она ни была, представляет собой фундаментальную угрозу.

Многие могут спросить: «Почему Монголия имеет такое значение? Почему в интересах США или любой другой страны сосредоточить внимание на стране, в которой чуть более трех миллионов человек живут так далеко?» Ответ заключается в том, что демократические политические системы склоняются к общим ценностям, которые мы лелеем, — уважению прав человека и личности, верховенству закона и свободной рыночной экономике. Они также миролюбивы по своей сути и оказывают стабилизирующее влияние, распространяющее эти ценности за пределы страны. Недемократические государства представляют собой противоположность и в какой-то момент тем или иным образом угрожают региональному и международному миру.

Поскольку в конце этого месяца в Монголии состоятся парламентские выборы, крайне важно, чтобы коллективные демократические страны, «третьи соседи» страны, укреплялись и взаимодействовали с Монголией на всех уровнях политического, экономического и социального спектра. Монголы будут определять свое будущее, но, перефразируя Джона Леннона, они наверняка не отказались бы от небольшой помощи своих друзей.

автор: Майк Митчелл. Он работал директором программы по Монголии в Международном республиканском институте и будет наблюдать за июньскими выборами.

перевод: Татар С.Майдар

источник: Eurasia Review

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