экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Годовая инфляция в Монголии в мае 2024 года составила 5,7%

CentralAsia (MNG) -  Годовая инфляция в Монголии в мае 2024 года составила 5,7%. Об этом сообщил в субботу Национальный статистический комитет страны.

На это напрямую повлиял рост цен на лекарственные препараты и медицинские услуги — 7%, на продовольственные товары, безалкогольные напитки и минеральную воду — 6,7%, а также на одежду, текстиль и обувь — 5,8%, мебель, бытовую технику и электронику — 5,4%, говорится в официальном сообщении.

По сообщению Центрального банка Монголии, в апреле 2024 года годовая инфляция в стране составляла 6,4%. При этом в столице страны Улан-Баторе, где проживает более половины 3,5-миллионного населения страны, этот показатель был на уровне 6,1%.

Согласно данным Национального статистического комитета, ВВП Монголии в первом квартале 2024 года вырос на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Между тем, эксперты Всемирного банка прогнозируют, что экономический рост в Монголии будет в основном определяться увеличением производства в горнодобывающем секторе, восстановлением частного потребления и сильной зависимостью от бюджетной экспансии.

источник: middleasiannews.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com