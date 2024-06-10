Монголия покроет расходы на лекарства для больных гепатитом D из бюджета

CentralAsia (MNG) - Страны региона, включая Монголию, обязались ликвидировать вирусный гепатит к 2030 году. «Цель достижима, потому что у нас уже есть инструменты для ее достижения», — пишет South China Morning Post.

В борьбе с вирусным гепатитом среди стран региона пока лидирует Монголия, подчеркнула газета.

Для инфицированных доступно лечение. Гепатит B можно лечить с помощью высокоэффективных лекарств. Новые лекарственные препараты в течение трех месяцев могут вылечить более 95% пациентов с гепатитом С.

Сейчас, как никогда, Монголии необходимо политическое лидерство и приверженность всеобщему медицинскому страхованию, чтобы каждый, где бы он ни был, имел доступ к профилактике, диагностике и лечению.

На очередном заседании, состоявшемся 6 июня 2024 года, Кабинет министров принял решение выделить средства на расходы на лекарства для пациентов с гепатитом D из Государственного бюджета в соответствии с соответствующими законами.

Министру здравоохранения Монголии Чинзоригу Содному и министру финансов Монголии Жавхлану Болду было поручено обеспечить необходимое финансирование из пакета государственного бюджета, утвержденного в 2024 году, и начать включать расходы в государственный бюджет, начиная с 2025 года.

Bulevirtide или Мирклудекс B — противовирусный препарат, производимый в Европейском Союзе и Российской Федерации, — один из новейших препаратов, используемых в мире для подавления проникновения вируса гепатита D в клетки печени.

источник: middleasiannews.com

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