Nikkei Asia: Монголия усилит охоту за никелем, литием и редкоземельными элементами

CentralAsia (MNG) - Диверсификация цепочки поставок стимулирует поиск новых месторождений, говорит ведущий политик страны

Монголия стремится расширить разведку новых месторождений важнейших полезных ископаемых, включая никель, литий и редкоземельные элементы, сообщил в интервью Nikkei Asia глава парламента Занданшатар Гомбожав.

Поскольку компании стремятся диверсифицировать свои цепочки поставок важнейших полезных ископаемых, чтобы снизить риски закупок, эта тенденция «поощряет разведку» «новых месторождений важнейших металлов», сказал Занданшатар, председатель Великого государственного хурала. Он выступал в кулуарах конференции Nikkei «Будущее Азии» в Токио.

«У нас так много неисследованной земли», — сказал Занданшатар. «В будущем мы надеемся найти хорошие месторождения никеля и других полезных ископаемых.

Монголия формирует партнерские отношения со странами, которые стремятся использовать ее ресурсный потенциал.

В 2023 году министерство горнодобывающей промышленности подписало меморандум о взаимопонимании с Государственным департаментом США в области развития и управления горнодобывающим сектором. У Монголии также есть Меморандум о взаимопонимании с Южной Кореей о сотрудничестве в области редких земель – всеобъемлющего термина для 17 элементов, включая материалы, жизненно важные для электромобилей и другой высокотехнологичной продукции.

«Работая в горнодобывающем секторе, мы учимся сотрудничеству с иностранными инвесторами», - сказал Занданшатар. Он отметил, что проект по добыче меди и золота Оюу-Толгой совместно с Rio Tinto в пустыне Гоби становится «эталоном для сочетания лучших практик с местным участием и экологической ответственностью».

Правительство стремится продвигать практику «ответственной добычи полезных ископаемых», подчеркнул он, одновременно обеспечивая общественную выгоду от ресурсного богатства страны.

«У нас есть много крупномасштабных мегапроектов по добыче полезных ископаемых, таких как Оюу Толгой, и «мы хотим привлечь больше стратегических инвесторов к сотрудничеству в этих мегапроектах», - сказал Занданшатар. «Мы сделаем все возможное, чтобы создать приятную и стабильную деловую среду для инвесторов».

В своем выступлении на форуме «Будущее Азии» в прошлом месяце он подчеркнул усилия Монголии по искоренению коррупции, укреплению верховенства закона и обеспечению прозрачности.

Горнодобывающая промышленность является основой экономики Монголии: уголь, медь, золото и железная руда обеспечили 88% экспорта страны за первые четыре месяца 2024 года. Страна строит железные дороги и соединяет их с крупными шахтами, чтобы снизить транспортные расходы и расширить продажи за рубежом.

Горнодобывающий сектор Монголии выигрывает от близости страны к Китаю. На фоне продолжающейся напряженности между США и Китаем Занданшатар заявил, что партнерство Монголии с обеими сверхдержавами «создаст для нас всеобъемлющие возможности для использования этих возможностей».

Совместно с Китаем и Россией Монголия работает над созданием экономического коридора для интеграции трех стран и Евразийского региона.

«Сотрудничество, уважение, доверие и взаимопонимание между двумя сверхдержавами», — сказал Занданшатар, — «является важным фактором будущего развития и мира не только для региона, но и для всего мира».

источник: middleasiannews.com

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