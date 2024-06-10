Более 4,7 тыс. монголов за рубежом зарегистрировались для участия в досрочном голосовании на парламентских выборах

CentralAsia (MNG) - По состоянию на пятницу, в общей сложности 4 746 монгольских граждан, проживающих в 33 зарубежных государствах, зарегистрировались для участия в досрочном голосовании на парламентских выборах 2024 года. Об этом в пятницу сообщили местные СМИ со ссылкой на Центральный избирательный комитет /ЦИК/ Монголии.
К настоящему моменту 47 отраслевых комиссий для проживающих за рубежом монголов были созданы при диппредставительствах Монголии, говорится в официальном сообщении.
Ожидается, что досрочное голосование на парламентских выборах в Монголии для монгольских граждан, находящихся за границей, пройдет с 20 по 23 июня 2024 года. При этом парламентские выборы в Монголии намечены на 28 июня.
Согласно новому закону, монголам предстоит выбрать 126 депутатов высшего законодательного органа страны. 78 депутатов будут избраны по мажоритарной избирательной системе, оставшиеся 48 — по пропорциональной системе.
Выборы в Великий Государственный Хурал /парламент/ Монголии признаются состоявшимися и действительными только при 50-процентной явке избирателей. Граждане Монголии имеют право голосовать с 18-летнего возраста и баллотироваться с 25-летнего возраста.
Последние парламентские выборы прошли в Монголии 24 июня 2020 года.
47 отраслевых комиссий по организации досрочного голосования на парламентских выборах для граждан Монголии за рубежом:
Посольства
Посольство в Анкаре
Посольство в Астане
Посольство в Абу-Даби
Посольство в Бангкоке
Посольство в Берлине
Посольство в Брюсселе
Посольство в Бишкеке
Посольство в Будапеште
Посольство в Пекине
Посольство в Варшаве
Посольство в Вашингтоне
Посольство в Вене
Посольство во Вьентьяне
Посольство в Гаване
Посольство в Дели
Посольство в Каире
Посольство в Канберре
Посольство в Кувейте
Посольство в Лондоне
Посольство в Москве
Посольство в Минске
Посольство в Оттаве
Посольство в Париже
Посольство в Праге
Посольство в Риме
Посольство в Софии
Посольство в Сеуле
Посольство в Стокгольме
Посольство в Сингапуре
Посольство в Ташкенте
Посольство в Токио
Посольство в Ханое
Постоянное представительство
Постоянное представительство в Женеве
Постоянное представительство в Нью-Йорке
Генеральное консульство
Генеральное консульство в Стамбуле
Генеральное консульство в Сан-Франциско
Генеральное консульство в Осаке
Генеральное консульство в Кызыле
Генеральное консульство в Улан-Уде
Генеральное консульство в Иркутске
Генеральное консульство в Хөх-хото
Генеральное консульство в Гонконге
Генеральное консульство в Шанхае
Консульство
Консульство в Эрээн-хото
Консульство в Пусане
Консульство в Маньчжурии
Консульство в Чикаго.