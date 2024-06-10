Более 4,7 тыс. монголов за рубежом зарегистрировались для участия в досрочном голосовании на парламентских выборах

CentralAsia (MNG) - По состоянию на пятницу, в общей сложности 4 746 монгольских граждан, проживающих в 33 зарубежных государствах, зарегистрировались для участия в досрочном голосовании на парламентских выборах 2024 года. Об этом в пятницу сообщили местные СМИ со ссылкой на Центральный избирательный комитет /ЦИК/ Монголии.

К настоящему моменту 47 отраслевых комиссий для проживающих за рубежом монголов были созданы при диппредставительствах Монголии, говорится в официальном сообщении.

Ожидается, что досрочное голосование на парламентских выборах в Монголии для монгольских граждан, находящихся за границей, пройдет с 20 по 23 июня 2024 года. При этом парламентские выборы в Монголии намечены на 28 июня.

Согласно новому закону, монголам предстоит выбрать 126 депутатов высшего законодательного органа страны. 78 депутатов будут избраны по мажоритарной избирательной системе, оставшиеся 48 — по пропорциональной системе.

Выборы в Великий Государственный Хурал /парламент/ Монголии признаются состоявшимися и действительными только при 50-процентной явке избирателей. Граждане Монголии имеют право голосовать с 18-летнего возраста и баллотироваться с 25-летнего возраста.

Последние парламентские выборы прошли в Монголии 24 июня 2020 года.

47 отраслевых комиссий по организации досрочного голосования на парламентских выборах для граждан Монголии за рубежом:

Посольства

Посольство в Анкаре

Посольство в Астане

Посольство в Абу-Даби

Посольство в Бангкоке

Посольство в Берлине

Посольство в Брюсселе

Посольство в Бишкеке

Посольство в Будапеште

Посольство в Пекине

Посольство в Варшаве

Посольство в Вашингтоне

Посольство в Вене

Посольство во Вьентьяне

Посольство в Гаване

Посольство в Дели

Посольство в Каире

Посольство в Канберре

Посольство в Кувейте

Посольство в Лондоне

Посольство в Москве

Посольство в Минске

Посольство в Оттаве

Посольство в Париже

Посольство в Праге

Посольство в Риме

Посольство в Софии

Посольство в Сеуле

Посольство в Стокгольме

Посольство в Сингапуре

Посольство в Ташкенте

Посольство в Токио

Посольство в Ханое

Постоянное представительство

Постоянное представительство в Женеве

Постоянное представительство в Нью-Йорке

Генеральное консульство

Генеральное консульство в Стамбуле

Генеральное консульство в Сан-Франциско

Генеральное консульство в Осаке

Генеральное консульство в Кызыле

Генеральное консульство в Улан-Уде

Генеральное консульство в Иркутске

Генеральное консульство в Хөх-хото

Генеральное консульство в Гонконге

Генеральное консульство в Шанхае

Консульство

Консульство в Эрээн-хото

Консульство в Пусане

Консульство в Маньчжурии

Консульство в Чикаго.

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