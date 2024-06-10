Выборы в Европарламент: Побеждает Европейская народная партия

CentralAsia (CA) - В воскресенье, 9 июня завершились выборы в Европейский парламент.

360 миллионов граждан ЕС выбирали 720 депутатов Европарламента в ходе крупнейшего в мире транснационального голосования.

В четвертый, заключительный день избирательные участки были открыты в 21 стране ЕС. Италия стала последним государством блока, где они закрылись (в 23:00 по центральноевропейскому времени).

Европейская народная партия (ЕНП) заняла первое место по результатам предварительного прогноза распределения мест в Европейском парламенте.

Согласно этому прогнозу, основанному на данных из 26 стран ЕС, ЕНП получает в новом Европарламенте 184 мандата.

Второй по численности фракцией, согласно прогнозу, остается Прогрессивный альянс социалистов и демократов (СиД), который должен получить 139 мест. За ними следует объединение либералов «Обновляя Европу», которое будет иметь фракцию численностью 80 евродепутатов.

Европейские консерваторы и реформисты (ЕКР) могут рассчитывать на 73 мандата, а правые националисты объединения «Идентичность и демократия» – на 58 мест.

Объединение «Зеленые» / Европейский свободный альянс», согласно прогнозам, значительно потеряет в представительстве в ЕП и получит 52 мандата. Европейские объединенные левые/ Лево-зеленые Севера, согласно прогнозу, получат 36 мест в новом ЕП.

Еще 45 мест будет принадлежать внефракционным депутатам, а 53 мандата – новоизбранным депутатам, которые не связаны ни с одной из политических групп, сформированных в парламенте предыдущего созыва.