Макрон распустил парламент Франции после провала своей партии на выборах в Европарламент

CentralAsia (CA) - Правая партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен заняла первое место во Франции по итогам выборов в Европарламент. Об этом сообщает газета Le Monde, публикующая результаты экзит-полов.

Политсила более чем в два раза опередила партию президента Франции Эмманюэля Макрона «Ренессанс» - 31,5% против 15,2%.

Le Monde называет это «историческим подъемом ультраправых».

Лидер «Нацобъединения» Жордан Барделла по итогам выборов в Европарламент призвал Макрона ко внеочередным выборам в парламент страны, так как нынешний его состав (где у Макрона большинство) «не отражает волю народа».

Макрон после поражения своей партии так и поступил: он объявил о роспуске парламента страны, или Национального собрания Франции и объявил внеочередные выборы на 30 июня.

Также президент Франции выступил с обращением, в котором прокомментировал роспуск парламента.

По его словам, в Европе усилили свои позиции крайне правые партии.

«Повсюду на континенте усилили свои позиции крайне правые партии, которые в последние годы выступали против прогресса, обеспеченного Европой, будь то экономический подъем, совместная защита европейских границ, поддержка аграриев или помощь Украине. Главный итог выборов ясен. Это не лучший результат для партий, которые отстаивают европейскую интеграцию, среди которых президентский лагерь во Франции», - сказал французский президент.

Последний раз президент Франции распускал нижнюю палату парламента в 1997 году.

В ЕС 6-9 июня прошли выборы в Европарламент. По результатам предварительного прогноза Европейская народная партия (ЕНП) заняла первое место.