Шесть кандидатов. Стало известно, кто может сменить погибшего в авиакатастрофе президента Ирана

CentralAsia (CA) - Министерство внутренних дел Ирана опубликовало список из шести кандидатов, которые получили разрешение на участие в президентских выборах после гибели при крушении вертолета президента Ибрагима Раиси. Утверждение кандидатов дает им право начать предвыборную гонку, сообщает Mehr.

Внеочередные президентские выборы намечены в Иране на 28 июня.

К выборам допущены:

экс-депутат иранского парламента Масуд Пезешкиан,

бывший глава МВД и экс-министр юстиции Мостафа Пурмохаммади,

член Совета по определению политической целесообразности Саид Джалили,

мэр Тегерана Алиреза Закани,

вице-президент Амир-Хосейн Газизаде-Хашеми,

спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф.

Заявку на вхождение в список кандидатов подавали 80 человек. Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад и бывший спикер парламента Али Лариджани не были допущены к участию в выборах. По информации Mehr, они не смогли пройти проверку в Наблюдательном совете при парламенте Ирана.

Телеканал IRIB передает, что в период агитации пройдут пять предвыборных дебатов кандидатов, на которых они представят свои политические программы. Каждые дебаты будут длиться от трех до четырех часов.