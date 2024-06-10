Шесть кандидатов. Стало известно, кто может сменить погибшего в авиакатастрофе президента Ирана

- Азия и мир, политика
- 11:00, 10 июня 2024
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CentralAsia (CA) - Министерство внутренних дел Ирана опубликовало список из шести кандидатов, которые получили разрешение на участие в президентских выборах после гибели при крушении вертолета президента Ибрагима Раиси. Утверждение кандидатов дает им право начать предвыборную гонку, сообщает Mehr.
Внеочередные президентские выборы намечены в Иране на 28 июня.
К выборам допущены:
- экс-депутат иранского парламента Масуд Пезешкиан,
- бывший глава МВД и экс-министр юстиции Мостафа Пурмохаммади,
- член Совета по определению политической целесообразности Саид Джалили,
- мэр Тегерана Алиреза Закани,
- вице-президент Амир-Хосейн Газизаде-Хашеми,
- спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф.
Заявку на вхождение в список кандидатов подавали 80 человек. Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад и бывший спикер парламента Али Лариджани не были допущены к участию в выборах. По информации Mehr, они не смогли пройти проверку в Наблюдательном совете при парламенте Ирана.
Телеканал IRIB передает, что в период агитации пройдут пять предвыборных дебатов кандидатов, на которых они представят свои политические программы. Каждые дебаты будут длиться от трех до четырех часов.