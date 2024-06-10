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Шесть кандидатов. Стало известно, кто может сменить погибшего в авиакатастрофе президента Ирана

CentralAsia (CA) -  Министерство внутренних дел Ирана опубликовало список из шести кандидатов, которые получили разрешение на участие в президентских выборах после гибели при крушении вертолета президента Ибрагима Раиси. Утверждение кандидатов дает им право начать предвыборную гонку, сообщает Mehr.

Внеочередные президентские выборы намечены в Иране на 28 июня.

К выборам допущены:

  • экс-депутат иранского парламента Масуд Пезешкиан,
  • бывший глава МВД и экс-министр юстиции Мостафа Пурмохаммади,
  • член Совета по определению политической целесообразности Саид Джалили,
  • мэр Тегерана Алиреза Закани,
  • вице-президент Амир-Хосейн Газизаде-Хашеми,
  • спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф.

Заявку на вхождение в список кандидатов подавали 80 человек. Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад и бывший спикер парламента Али Лариджани не были допущены к участию в выборах. По информации Mehr, они не смогли пройти проверку в Наблюдательном совете при парламенте Ирана.

Телеканал IRIB передает, что в период агитации пройдут пять предвыборных дебатов кандидатов, на которых они представят свои политические программы. Каждые дебаты будут длиться от трех до четырех часов.

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