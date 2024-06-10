Бывший глава КНБ Казахстана Карим Масимов просит президента о помиловании

CentralAsia (KZ) - Осуждённый за госизмену и попытку захвата власти экс-глава КНБ Казахстана Карим Масимов подал ходатайство о помиловании, сообщили в Комитете национальной безопасности РК в ответе на запрос Informburo.kz.

Сейчас Карим Масимов на основании постановления Агентства по противодействию коррупции находится в следственном изоляторе КНБ в Астане.

«Действительно, из этого учреждения в марте 2024 года он направил ходатайство на имя президента Республики Казахстан о помиловании», – сообщили в КНБ.

Там добавили, что в отношении Масимова продолжается досудебное расследование по статье 218, часть 3, пункт 3 («Легализация (отмывание) денег и иного имущества, полученных преступным путём») и статье 366, часть 4 («Получение взятки в особо крупном размере») Уголовного кодекса.

Карима Масимова задержали во время январских событий 2022 года. Уголовному делу в отношении него присвоили гриф «совершенно секретно». В конце апреля 2023 года суд в Астане приговорил Карима Масимова к 18 годам лишения свободы за государственную измену, попытку насильственного захвата власти, превышении власти и должностных полномочий. Масимов пытался оспорить приговор, но апелляционная инстанция оставила срок наказания без изменений.

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