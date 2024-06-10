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Власти Казахстана приняли к рассмотрению петицию против пропаганды ЛГБТ

CentralAsia (KZ) -  Министерство культуры и информации Казахстана сообщило, что рассмотрит петицию против пропаганды ЛГБТ. Она была опубликована на сайте правительства страны 31 мая «Казахстанским союзом родителей» и за десять дней набрала 50 тыс. подписей, необходимые для рассмотрения документа в парламенте.

«Согласно статье 90-4 АППК РК, после достижения порога в 50 000 подписей Министерство культуры и информации РК приняло петицию к рассмотрению. …Срок рассмотрения петиции составляет до 40 рабочих дней с момента ее регистрации»,— сообщила пресс-служба Минкульта Казахстана.

Министерство добавило, что для рассмотрения петиции будет создана рабочая группа. В нее войдут представители «Казахстанского союза родителей», государственных органов и общественных объединений.

В тексте петиции сказано, что в Казахстане «детям открыто навязывается однополая любовь». По словам авторов петиции, среди молодежи формируются новые стандарты сексуальных отношений. «Пока мы, большинство, молчим, наши дети в силу своей незрелости и неопытности начинают считать, что однополая любовь — это нормально»,— указано в петиции.

В апреле депутаты нижней палаты парламента Казахстана предлагали поправку к законопроекту «О массмедиа», которая запрещает СМИ распространять информацию об ЛГБТ. Предложение не вошло в окончательный вариант текста законопроекта.

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