В Монголии началась избирательная кампания перед выборами в ВГХ

CentralAsia (MNG) - По сравнению с предыдущими выборами Великого Государственного Хурала (ВГХ) в 2020 году количество кандидатов увеличилось вдвое.

Избирательная кампания перед выборами депутатов Великого Государственного Хурала (однопалатный парламент) Монголии началась с выдачи удостоверений 1 336 кандидатам, началась агитационная кампания.

«Сегодня, 10 июня, с 8 часов утра мы выдаем удостоверения 1 336 кандидатам на парламентских выборах. В них участвуют 19 партий и 2 политических блока, 42 гражданина баллотируются как независимые кандидаты. Стартует период агитации, который завершится 26 июня, за сутки до голосования», — сказали в пресс-службе Центральной избирательной комиссии.

Избирком разместит на своем сайте информацию о кандидатах, партиях и их предвыборных программах. Агентство по борьбе с коррупцией в понедельник опубликует декларации о доходах претендентов.

Число кандидатов удвоилось по сравнению с предыдущими парламентскими выборами 2020 года, поскольку новый закон увеличил численность депутатов с 76 до 126. Из них 78 будут избраны в одномандатных округах, 48 - по партийным спискам. «Граждане Монголии, проживающие за рубежом, смогут проголосовать с 20 по 23 июня в наших дипломатических миссиях:

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Посольство в Вене

Посольство во Вьентьяне

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Посольство в Дели

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Посольство в Лондоне

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Посольство в Сингапуре

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Посольство в Токио

Посольство в Ханое

Постоянное представительство

Постоянное представительство в Женеве

Постоянное представительство в Нью-Йорке

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Генеральное консульство в Стамбуле

Генеральное консульство в Сан-Франциско

Генеральное консульство в Осаке

Генеральное консульство в Кызыле

Генеральное консульство в Улан-Уде

Генеральное консульство в Иркутске

Генеральное консульство в Хөх-хото

Генеральное консульство в Гонконге

Генеральное консульство в Шанхае

Консульство

Консульство в Эрээн-хото

Консульство в Пусане

Консульство в Маньчжурии

Консульство в Чикаго», — напомнил ЦИК.

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