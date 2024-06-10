В Монголии началась избирательная кампания перед выборами в ВГХ

CentralAsia (MNG) - По сравнению с предыдущими выборами Великого Государственного Хурала (ВГХ) в 2020 году количество кандидатов увеличилось вдвое.
Избирательная кампания перед выборами депутатов Великого Государственного Хурала (однопалатный парламент) Монголии началась с выдачи удостоверений 1 336 кандидатам, началась агитационная кампания.
«Сегодня, 10 июня, с 8 часов утра мы выдаем удостоверения 1 336 кандидатам на парламентских выборах. В них участвуют 19 партий и 2 политических блока, 42 гражданина баллотируются как независимые кандидаты. Стартует период агитации, который завершится 26 июня, за сутки до голосования», — сказали в пресс-службе Центральной избирательной комиссии.
Избирком разместит на своем сайте информацию о кандидатах, партиях и их предвыборных программах. Агентство по борьбе с коррупцией в понедельник опубликует декларации о доходах претендентов.
Число кандидатов удвоилось по сравнению с предыдущими парламентскими выборами 2020 года, поскольку новый закон увеличил численность депутатов с 76 до 126. Из них 78 будут избраны в одномандатных округах, 48 - по партийным спискам. «Граждане Монголии, проживающие за рубежом, смогут проголосовать с 20 по 23 июня в наших дипломатических миссиях:
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Посольство в Бангкоке
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Посольство в Брюсселе
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Посольство в Будапеште
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Посольство в Вашингтоне
Посольство в Вене
Посольство во Вьентьяне
Посольство в Гаване
Посольство в Дели
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Посольство в Канберре
Посольство в Кувейте
Посольство в Лондоне
Посольство в Москве
Посольство в Минске
Посольство в Оттаве
Посольство в Париже
Посольство в Праге
Посольство в Риме
Посольство в Софии
Посольство в Сеуле
Посольство в Стокгольме
Посольство в Сингапуре
Посольство в Ташкенте
Посольство в Токио
Посольство в Ханое
Постоянное представительство
Постоянное представительство в Женеве
Постоянное представительство в Нью-Йорке
Генеральное консульство
Генеральное консульство в Стамбуле
Генеральное консульство в Сан-Франциско
Генеральное консульство в Осаке
Генеральное консульство в Кызыле
Генеральное консульство в Улан-Уде
Генеральное консульство в Иркутске
Генеральное консульство в Хөх-хото
Генеральное консульство в Гонконге
Генеральное консульство в Шанхае
Консульство
Консульство в Эрээн-хото
Консульство в Пусане
Консульство в Маньчжурии
Консульство в Чикаго», — напомнил ЦИК.