Победа ультраправых на выборах в ЕС привела к поражениям Макрона и Шольца, - Associated Press

CentralAsia (CA) - Крайне правые партии потрясли традиционные силы в Европейском Союзе и добились значительных успехов на парламентских выборах в воскресенье, нанеся особенно унизительное поражение президенту Франции Эммануэлю Макрону, пишет Associated Press.

В ночь, когда блок из 27 членов заметно сместился вправо, премьер-министр Италии Джорджия Мелони более чем удвоила свои места в парламенте ЕС. И даже несмотря на то, что крайне правую партию «Альтернатива для Германии» преследовал скандал с участием кандидатов, она все равно собрала достаточно мест, чтобы обойти ослабевших социал-демократов канцлера Олафа Шольца.

Почувствовав угрозу со стороны крайне правых, христианские демократы президента Комиссии ЕС Урсулы фон дер Ляйен уже перед выборами сместились еще правее по вопросам миграции и климата – и были вознаграждены тем, что остались самой большой группой в 720-местном парламенте. Европейский парламент и де-факто посредники в постоянно расширяющихся полномочиях законодательного органа.

Однако, несомненно, звездой этой потрясающей избирательной ночи стала партия Марин Ле Пен «Национальное объединение», которая доминировала во французских опросах до такой степени, что Макрон немедленно распустил национальный парламент и призвал к новым выборам. Это был огромный политический риск, поскольку его партия могла понести большие потери, что замедлит оставшуюся часть его президентского срока, который заканчивается в 2027 году.

Ле Пен с радостью приняла этот вызов. «Мы готовы перевернуть страну, готовы защитить интересы французов, готовы положить конец массовой иммиграции», — сказала она, вторя сплоченному кличу многих крайне правых лидеров в других странах, которые праздновали существенные победы.

Ее «Национальное объединение» набрало более 30%, то есть примерно в два раза больше, чем проевропейская центристская партия Макрона «Обновление», которая, по прогнозам, наберет менее 15%.

Макрон признал поражение. «Я услышал ваше послание, ваши опасения, и я не оставлю их без ответа», — сказал он, добавив, что назначение досрочных выборов только подчеркнуло его демократические полномочия.

В Германии, самой густонаселенной стране в блоке из 27 членов, прогнозы показали, что ультраправая партия «Альтернатива для Германии» преодолела череду скандалов с участием своего главного кандидата и выросла до 16,5% по сравнению с 11% в 2019 году, партии в правящей коалиции Германии едва превысили 30%.

Шольца постигла столь позорная участь, что его давняя социал-демократическая партия отстала от крайне правой «Альтернативы для Германии», которая оказалась на втором месте. «После всех пророчеств гибели, после обстрелов последних нескольких недель, мы являемся второй по силе силой», — заявила ликующий лидер партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вейдель.

Четырехдневные выборы в 27 странах ЕС стали вторым по величине в мире проявлением демократии после недавних выборов в Индии.

В целом в ЕС две основные и проевропейские группы — христианские демократы и социалисты — оставались доминирующими силами. Успехи крайне правых произошли за счет «Зеленых», которые, как ожидалось, потеряют около 20 мест и вернутся на шестую позицию в законодательном органе. Группа Макрона «Обновление», поддерживающая бизнес, также понесла большие потери.

Чтобы предотвратить это, фон дер Ляйен предложила создать коалицию с социал-демократами и либералами, выступающими за бизнес. Поскольку христианские демократы получили места, а двое других проиграли, фон дер Ляйен может сделать это с позиции силы.

«Мы, безусловно, самая сильная партия, мы — якорь стабильности», — сказала фон дер Ляйен. Размышляя о подъеме крайне правых и хороших результатах крайне левых, фон дер Ляйен добавила, что «результат приносит большую стабильность для партий в центре. Мы все заинтересованы в стабильности, и мы все хотим сильной и эффективной Европы».

Предварительные результаты показали, что в законодательном органе христианские демократы получат 189 мест, что на 13 больше, социал-демократы - 135, меньше на 4 и поддерживающая бизнес группа Renew - 83, меньше на 19. Зеленые упали до 53, меньше на 18.

Германия, традиционно оплот защитников окружающей среды, стала примером унижения зеленых, доля которых, по прогнозам, упала с 20% до 12%. Поскольку во Франции и других странах ожидаются дальнейшие потери, поражение зеленых вполне может оказать влияние на общую политику ЕС в области изменения климата, которая по-прежнему остается самой прогрессивной в мире.

Правоцентристский христианско-демократический блок председателя Комиссии ЕС Урсулы фон дер Ляйен, который уже ослабил свои зеленые полномочия перед выборами, доминировал в Германии с почти 30%, легко обойдя социал-демократов Шольца, которые упали до 14%, даже отстав от партии «Альтернатива для Германии».

Избирательный сдвиг вправо может затруднить принятие законодательства ЕС, а принятие решений может временами быть парализовано в крупнейшем торговом блоке мира.

Законодатели ЕС, срок полномочий которых составляет пять лет, имеют право голоса по вопросам, от финансовых правил до климатической и сельскохозяйственной политики. Они утверждают бюджет ЕС, который финансирует приоритетные задачи, включая инфраструктурные проекты, субсидии фермерам и помощь, оказываемую Украине. И они имеют право вето на назначения во влиятельную комиссию ЕС.

Выборы прошли в период испытания доверия избирателей к блоку, насчитывающему около 450 миллионов человек. За последние пять лет ЕС потрясла пандемия коронавируса, экономический спад и энергетический кризис, вызванный крупнейшим земельным конфликтом в Европе со времен Второй мировой войны. Но политические кампании часто фокусируются на проблемах, вызывающих обеспокоенность в отдельных странах, а не на более широких европейских интересах.

После последних выборов в ЕС в 2019 году популистские или крайне правые партии сейчас возглавляют правительства в трёх странах — Венгрии, Словакии и Италии — и входят в правящие коалиции в других странах, включая Швецию, Финляндию и, вскоре, Нидерланды. Опросы общественного мнения дают популистам преимущество во Франции, Бельгии, Австрии и Италии.

«Право — это хорошо», — заявил журналистам после голосования премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, возглавляющий резко националистическое и антимигрантское правительство. «Идти направо — это всегда хорошо. Иди направо!»