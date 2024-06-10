Южная Корея возобновила вещание на границе в ответ на мусорные атаки из КНДР. Сестра Ким Чен Ына заявила о риске эскалации

CentralAsia (CA) - КНДР вновь запустила сотни воздушных шаров, наполненных мусором, в сторону Южной Кореи. Как пишет агентство Yonhap, 8 июня военные обнаружили около 330 шаров, отправленных Северной Кореей. Более 80 из них приземлились в Южной Корее.

С конца прошлого месяца КНДР запустила уже более тысячи шаров с прикрепленными к ним пакетами с мусором — пластиком, окурками, макулатурой, навозом и кусками ткани.

Власти Южной Кореи в ответ возобновили трансляцию антисеверокорейской пропаганды через громкоговорители в приграничных районах, сообщает The Associated Press.

Через несколько часов после трансляции сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына заявила, что Южная Корея создала «прелюдию к очень опасной ситуации».

Она сказала, что Южная Корея станет свидетелем «нового ответа» со стороны КНДР, если продолжит трансляции и не остановит активистов, которые переправляют через границу антисеверокорейские пропагандистские листовки.

«Я строго предупреждаю Сеул немедленно прекратить свою опасную деятельность, которая еще больше спровоцирует кризис конфронтации», – говорится в заявлении Ким Ё Чен Ына, опубликованном официальным центральным агентством Северной Кореи.

Издание отмечает, что возобновление пропагандистских трансляций может спровоцировать ответные военные шаги, поскольку напряженность между противниками растет, а переговоры по ядерным амбициям Северной Кореи остаются в тупике.

Впервые Сеул опробовал такое вещание в 2004 году, транслируя новости и другие передачи, идущие вразрез с северокорейскими медиа. В последний раз громкоговорители на границе включали в 2016 году, когда Пхеньян проводил очередные ядерные испытания.