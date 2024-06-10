Первая половина недели в Узбекистане будет жаркой

CentralAsia (UZ) - В течение рабочей недели по территории Узбекистана ожидается преобладание малооблачной погоды без осадков. Лишь в отдельных горных районах страны в вечерние часы возможны локальные кратковременные дожди и грозы, сообщил Узгидромет.

Первая половина недели будет умеренно жаркой, дневная температура воздуха будет в пределах +36…+39 градусов Цельсия, по пустынной зоне и югу страны — местами до +40…+41. Такая температура на +1…+2 градуса выше климатической нормы июня.

Во второй половине недели ожидается небольшое понижение температуры воздуха: днём — до +32…+35 градусов, по югу — до +36…+39.

Ветер восточного направления 7−12 м/с, по северу и пустынной зоне возможно усиление — до 15−18 м/с, в отдельных районах — с пыльным позёмком.

Погода в Ташкенте

Преобладание небольшой облачности без осадков. Ветер восточный 5−10 м/с. Температура 10−12 июня будет в пределах +35…+38 градусов, 13−14 июня — +32…+35 градусов.