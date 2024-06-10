МИД России передал ноту протеста Армении из-за визита посла в Бучу

МИД России

CentralAsia (CA) - Россия направила Армении ноту протеста в связи с визитом в Бучу в Киевской области армянского посла в Украине Владимира Карапетяна и главы администрации района Нор-Норк Еревана Тиграна Тер-Маргаряна, заявила NEWS.ru представитель российского МИД Мария Захарова, добавив, что Москва считает это «недружественным шагом».

2 июня Карапетян и Тер-Маргарян посетили Бучу и обсудили сотрудничество Нор-Норка с местными властями, сообщала администрация ереванского района в Facebook. Также они передали гуманитарную помощь, в частности лекарства. Тер-Маргарян заявил: «Мы гордимся мужеством украинского народа и всегда готовы поддержать Бучу и другие пострадавшие от военных действий общины».

«Озабочены передачей ими помощи на нужды ВСУ и сделанными там недопустимыми высказываниями в адрес России. Направили ноту протеста в МИД Армении», — сказала Захарова.

Она отметила, что Тер-Маргарян является соратником председателя «прозападной» партии «Республика» Арама Саркисяна. Захарова назвала прискорбным тот факт, что армянские власти солидаризируются с подобными высказываниями.

До этого, 7 июня комментируя визит Карапетяна и Тер-Маргаряна в Бучу, представитель МИД РФ выражала надежду, что армянская сторона передаст Москве список людей, которые, по версии Киева, там погибли.

Тер-Маргарян в ответ на заявление Захаровой о передаче ноты протеста подтвердил, что ездил в Украину как глава района Нор-Норк и член политсовета партии «Республика». Там он встретился с местными властями и армянской общиной, а в ходе визита в Бучу привез гумпомощь.

«Если нужно, я готов поехать еще раз. <...> Странно, что пресс-секретарь МИД России сначала путает НС РА (Национальное собрание Республики Армения) с административным округом Еревана, а потом пытается вмешиваться в партийную деятельность. Партия «Республика» всегда отстаивала демократические ценности как в стране, так и за ее пределами», — написал он в Facebook.

В апреле 2022 года в Буче нашли десятки тел погибших мирных жителей. Украина обвинила в убийстве российских военных. Минобороны России называло все опубликованные фото и видеоматериалы провокацией.