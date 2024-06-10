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На юге Узбекистана ощущалось слабое землетрясение с эпицентром в Таджикистане

CentralAsia (UZ) -  В 8:14 10 июня на юге Узбекистана ощущалось слабое землетрясение, эпицентр которого находился на территории Таджикистана. Об этом сообщил Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС РУз.

Магнитуда землетрясения в эпицентре составила 4,9. Глубина — 120 км.

Расстояние от эпицентра до Ташкента — 395 км в юго-западном направлении.

В Термезе и районах Сурхандарьинской области подземные толчки ощущались с силой 2 балла.

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