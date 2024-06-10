На юге Узбекистана ощущалось слабое землетрясение с эпицентром в Таджикистане
- Узбекистан, общество
- 16:18, 10 июня 2024
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CentralAsia (UZ) - В 8:14 10 июня на юге Узбекистана ощущалось слабое землетрясение, эпицентр которого находился на территории Таджикистана. Об этом сообщил Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС РУз.
Магнитуда землетрясения в эпицентре составила 4,9. Глубина — 120 км.
Расстояние от эпицентра до Ташкента — 395 км в юго-западном направлении.
В Термезе и районах Сурхандарьинской области подземные толчки ощущались с силой 2 балла.
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