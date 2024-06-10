В Польше прогремел мощный взрыв на оружейном заводе, погиб человек

CentralAsia (CA) - Мощный взрыв произошел на оружейном заводе «Меско» в Свентокшиском воеводстве на юге Польши, сообщила радиостанция RMF FM со ссылкой на директора предприятия.

«У нас произошел взрыв на центре ракетного топлива, введенном в эксплуатацию несколько лет назад», - сказала директор завода Эльжбета Сренявская.

После взрыва возник пожар. По предварительным данным, есть один пострадавший и погибший. На момент взрыва внутри центра находились три человека. Один человек выбрался из помещения самостоятельно.

На месте происшествия работает пожарная бригада, а также приземлился вертолет Воздушной службы спасения.

Руководство завода расследует, что стало причиной взрыва.

Завод в Скаржиско-Каменной, где произошел инцидент, производит оружие и боеприпасы.