В Польше прогремел мощный взрыв на оружейном заводе, погиб человек

- Азия и мир, происшествия
- 17:11, 10 июня 2024
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CentralAsia (CA) - Мощный взрыв произошел на оружейном заводе «Меско» в Свентокшиском воеводстве на юге Польши, сообщила радиостанция RMF FM со ссылкой на директора предприятия.
«У нас произошел взрыв на центре ракетного топлива, введенном в эксплуатацию несколько лет назад», - сказала директор завода Эльжбета Сренявская.
После взрыва возник пожар. По предварительным данным, есть один пострадавший и погибший. На момент взрыва внутри центра находились три человека. Один человек выбрался из помещения самостоятельно.
На месте происшествия работает пожарная бригада, а также приземлился вертолет Воздушной службы спасения.
Руководство завода расследует, что стало причиной взрыва.
Завод в Скаржиско-Каменной, где произошел инцидент, производит оружие и боеприпасы.