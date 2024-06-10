В МИД РФ заявили, что у Армении сохраняются финансовые обязательства перед ОДКБ, несмотря на заявление о приостановке членства

CentralAsia (CA) - У Армении по-прежнему есть финансовые обязательства перед Организацией договора о коллективной безопасности (ОДКБ), несмотря на то, что власти этой страны заявили о приостановке членства в ней и отказались делать взнос в ее бюджет, заявил МИД РФ.

«У Еревана сохраняются обязательства выполнения финансовых требований в соответствии с уставом организации и другими утвержденными главами государств — членов ОДКБ документами», — цитирует РИА Новости заявление МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что такой подход соответствует «общемировой практике деятельности международных организаций, где финансовая дисциплина поддерживается вне зависимости от желания одной из сторон «приостановить» или даже прекратить свое членство».

Из-за отказа Армении от финансирования ОДКБ, отметили в МИД РФ, придется корректировать бюджет организации на 2024 год. Тем не менее, подчеркивается в заявлении внешнеполитического ведомства, организация продолжает работу в штатном режиме, в каких-то случаях секретариат ОДКБ может использовать имеющиеся резервы.

Взнос Армении в ОДКБ на 2024 год был установлен в размере 53,22 миллиона рублей.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в феврале 2024 года заявил, что Армения «заморозила» свое участие в ОДКБ. В мае Армения приостановила и финансирование этой организации.