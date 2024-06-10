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Создатель Telegram Павел Дуров летом посетит Центральную Азию
Павел Дуров
Павел Дуров

CentralAsia (KZ) -  Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров этим летом планирует посетить страны Центральной Азии. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«В Дубае становится жарко, и все мои друзья уезжают в модные места, такие как юг Франции, например. Я как гражданин этой страны согласен, что Франция это лучшее направление для отдыха», – написал он.

Однако Дуров отметил, что, как гендиректор Telegram, он не берет отпусков. Вместо этого он будет продолжать работать и встречаться с пользователями из «необычных мест».

«Этим летом я решил исследовать Центральную Азию, чтобы познакомится с жизнью, изучить, как люди используют Telegram, а также цифровые потребности наших пользователей», – отметил он.

Обо всех своих открытиях Дуров будет сообщать в своем канале.

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