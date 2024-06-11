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Американская команда нейрохирургов прибыла в Монголию

CentralAsia (MNG) -  С 2014 года Третья государственная центральная больница постоянно сотрудничает с фондом США «VIRTU».

В рамках соглашения о сотрудничестве на работу в Третью центральную государственную больницу приехала команда приглашенных профессоров, среди которых хирурги головного, нервного и спинного мозга. Возглавил команду медиков нейрохирург Реза Яссари, заведующий отделением нейрохирургии Травматологического центра Св. Варнавы, США.

Команда приглашенных американских профессоров начала проводить детальное обследование и диагностику пациентов, которым срочно необходимо лечение в зарубежной стране, а также предоставлять услуги нейрохирургии головного и спинного мозга, такие как диагностика эпилепсии, в сотрудничестве с командой нейрохирургов Третьей государственной центральной больницы.

Кроме того, путем организации сочетания обучения на рабочем месте и в классе была оказана профессиональная и методическая поддержка для улучшения и укрепления потенциала служб неврологии и нейрохирургии больницы.

Исследователи эпилепсии и психиатры, специализирующиеся на эпилепсии, присоединились к команде приглашенных профессоров, чтобы расширить возможности монгольских врачей и специалистов по оказанию психологической поддержки пациентам, проходящим лечение эпилепсии, и их семьям.

источник: middleasiannews.com

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