На строительстве НПЗ в Монголии работают 800 человек

CentralAsia (MNG) - На строительстве нефтеперерабатывающего завода сейчас работает около 800 человек. Реализация данного проекта не ограничилась привлечением специалистов из Монголии, Индии и Китая. В строительстве НПЗ также принимают участие инженеры и специалисты из Италии, Франции, Америки, Нидерландов, Германии, Великобритании, Канады и Испании.
По данным госкомпании «Монгольский нефтеперерабатывающий завод», в 10 сомонах трех аймаков Дорногови, Сухбаатар и Дорнод реализуются четыре крупных проекта, охватывающих более 600 км территории.
Из-за пандемии строительные работы были отложены и начались в апреле 2021 года. В настоящее время полностью завершено строительство нетехнологических зданий, таких как системы водоснабжения и электроснабжения, ремонтно-механические мастерские, лаборатории, склады, административно-учебные корпуса, медпункты, столовые для персонала, дороги специального назначения.
Также в прошлом году началось строительство ТЭЦ, которая является основным технологическим объектом завода. Отметим, ее строительство ведется безостановочно.
Также начато строительство подземного трубопровода протяженностью 530 км (первого в Монголии магистрального угольно-водородного трубопровода) для транспортировки нефти - основного сырья завода — из аймака Дорнод на площадку завода.
Правительство постановило ввести нефтеперерабатывающий завод в эксплуатацию в 2027 году
источник: middleasiannews.com