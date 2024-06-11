экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Импорт легковых автомобилей увеличился на 93,3%

CentralAsia (MNG) -  Импорт легковых автомобилей увеличился на 93,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

С начала года, по состоянию на 10 июня, ввезено 52 392 легковых автомобиля. Это на 93,3 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в Главном таможенном управлении.

Кроме того, по данным монгольской таможни, было импортировано 12 494 грузовика, что на 44,3 процента больше, чем за тот же период прошлого года.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com