Импорт легковых автомобилей увеличился на 93,3%
CentralAsia (MNG) - Импорт легковых автомобилей увеличился на 93,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
С начала года, по состоянию на 10 июня, ввезено 52 392 легковых автомобиля. Это на 93,3 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в Главном таможенном управлении.
Кроме того, по данным монгольской таможни, было импортировано 12 494 грузовика, что на 44,3 процента больше, чем за тот же период прошлого года.
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