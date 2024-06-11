Импорт легковых автомобилей увеличился на 93,3%

CentralAsia (MNG) - Импорт легковых автомобилей увеличился на 93,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

С начала года, по состоянию на 10 июня, ввезено 52 392 легковых автомобиля. Это на 93,3 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в Главном таможенном управлении.

Кроме того, по данным монгольской таможни, было импортировано 12 494 грузовика, что на 44,3 процента больше, чем за тот же период прошлого года.

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