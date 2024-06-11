ЦБ Монголии обновил информацию о черном списке

CentralAsia (MNG) - Кредитную базу ЦБ Монголии граждане называют «черным списком». Если гражданин просрочит платеж по кредиту, полученному от какого-либо банка или небанковской кредитно-финансовой организации, его имя будет включено в этот список и возможность получить еще один кредит будет ограничена.

По случаю 100-летия создания и укрепления современной банковской системы Монголии ЦБ решил обновить информацию в этом списке. Иными словами, будет обновлена ​​информация о гражданах, попавших в «черный список» за несвоевременную выплату кредитов, но позднее полностью уплативших платежи.

ЦБ Монголии представил эту информацию 6 июня. До этого банки и НБФО должны были передать информацию о заемщике в Банк Монголии. После этого кредитная справочная информация была обновлена ​​7 июня 2024 года.

Эта работа проводилась с целью уменьшить тяжелое положение пастухов, долгосрочные негативные последствия эпидемии Covid-19 для социально-экономической ситуации Монголии, сохранить равенство и доступность финансовых услуг, а также поддержать восстановление экономики.

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