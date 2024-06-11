экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Заместитель министра Тувдэндорж принял участие в ПМЭФ

CentralAsia (MNG) -  5-8 июня в Санкт-Петербурге состоялся 27-й Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом «Росконгресс».

В XXVII Международной экономической конференции в Санкт-Петербурге приняли участие представители во главе с заместителем министра экономики и развития Монголии Тувдэндоржем Гантөмөром.

В рамках конференции заместитель министра экономики и развития Тувдэндорж встретился с заместителем премьер-министра Российской Федерации А.Л.Оверчуком и обсудил текущую ситуацию и перспективы экономического сотрудничества Монголии и России.

Представители Монголии провели встречу с президентом Российской финансовой корпорации «АФК Система» Т.А. Ситдековым и обсудили возможности сотрудничества Монголии и России в сфере торговли, туризма, продовольствия и сельского хозяйства.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com