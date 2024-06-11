Заместитель министра Тувдэндорж принял участие в ПМЭФ

CentralAsia (MNG) - 5-8 июня в Санкт-Петербурге состоялся 27-й Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом «Росконгресс».

В XXVII Международной экономической конференции в Санкт-Петербурге приняли участие представители во главе с заместителем министра экономики и развития Монголии Тувдэндоржем Гантөмөром.

В рамках конференции заместитель министра экономики и развития Тувдэндорж встретился с заместителем премьер-министра Российской Федерации А.Л.Оверчуком и обсудил текущую ситуацию и перспективы экономического сотрудничества Монголии и России.

Представители Монголии провели встречу с президентом Российской финансовой корпорации «АФК Система» Т.А. Ситдековым и обсудили возможности сотрудничества Монголии и России в сфере торговли, туризма, продовольствия и сельского хозяйства.

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