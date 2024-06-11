Лечение и диагностика мужского бесплодия в Монголии достигли мировых стандартов

CentralAsia (MNG) - С момента создания центра инсеминации «Өөжинмед» в сотрудничестве с отделением урологии и андрологии Первой государственной центральной больницы для решения проблемы мужского бесплодия были успешно внедрены методы аспирации спермы яичка (PESA) и экстракции спермы яичка (TESE).

За последние 9 лет с помощью искусственной инсеминации спермой родилось более 1600 детей, из них более 100 – с помощью технологии PESA/TESE.

Также с 2024 года в больнице внедрена новая технология извлечения спермы с помощью Micro TESE или хирургического микроскопа.

7 июня 2024 года центр инсеминации «Өөжинмед» организовал курс «Передовые решения в лечении бесплодия» для акушеров-гинекологов, врачей-андрологов и урологов на базе кафедры урологии и андрологии Первой государственной центральной больницы Национального медицинского университета. Были успешно организованы кафедра акушерства и гинекологии, Монгольское общество компенсаторной медицины бесплодия и общество исследования бесплодия.

Более 120 врачей приняли участие в обучении и обменялись информацией о новейших технологиях лечения и результатах в области репродукции.

Также в ходе тренинга был официально представлен биологически активный продукт для поддержки репродуктивной активности для «Пар, планирующих беременность» итальянского бренда Lo Li Pharm, который продается более чем в 60 странах мира.

источник: middleasiannews.com

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