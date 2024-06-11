Совбез ООН принял проект резолюции США по прекращению огня в Секторе Газа

CentralAsia (CA) - Совет безопасности ООН проголосовал за принятие проекта резолюции, призывающую согласиться на предложенный президентом США Джо Байденом план о прекращении огня в Секторе Газа и освобождении заложников. Об этом сообщает The Guardian.

«За» резолюцию проголосовали 14 стран из 15, Россия воздержалась.

План включает в себя три этапа, первый из которых предполагает временное прекращение огня, освобождение заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС и передачу тел погибших заложников в обмен на освобождение палестинских заключенных, пишет BBC News. На втором этапе предполагается полный вывод израильских войск из Сектора Газа, а также «постоянное прекращение боевых действий».

На третьем этапа начнется масштабный план восстановления региона при поддержке США и международного сообщества.

В своем выступлении после принятия резолюции постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд приветствовала решение Совбеза, отметив, что «сегодня мы проголосовали за мир».

В резолюции говорится, что Израиль согласился на предложенный США план. В ней содержится призыв к ХАМАС также поддержать это предложение. «Настоятельно призывает обе стороны полностью выполнить его условия без промедления и безоговорочно», — цитирует резолюцию Reuters.

Вскоре после решения Совбеза ООН ХАМАС объявил, что приветствует одобрение резолюции. При этом остается не ясным, собирается ли группировка выполнять план прекращения огня, отмечает The Guardian. Издание также пишет, что несмотря на то, что в резолюции говорится о поддержке плана со стороны Израиля, премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступал с критическими замечаниями по этому поводу. В частности, он говорил, что любое предложение о долгосрочном прекращении огня бесперспективно без полного уничтожения военного потенциала ХАМАС.

Война между Израилем и ХАМАС идет с 7 октября 2023 года.