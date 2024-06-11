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В Малави пропал самолет с вице-президентом страны Чилимой
Саулос Чилима
Саулос Чилима

CentralAsia (CA) -  Самолёт, на борту которого находились вице-президент Малави Саулос Чилима и ещё девять человек, пропал, сообщает «Би-би-си».

В заявлении канцелярии президента говорится, что самолёт Сил обороны Малави «пропал с радаров» после того, как покинул столицу Лилонгве утром 10 июня. Он должен был приземлиться в международном аэропорту Мзузу на севере страны сразу после 10:00 по местному времени.

Диспетчеры не могут связаться с самолётом.

Идёт поисково-спасательная операция.

Узнав об инциденте, президент Малави Лазарус Чаквера отменил свой вылет на Багамы.

«Я дал строгий приказ продолжать операцию до тех пор, пока самолет не будет найден», — сказал Чаквера.

Чилима ехал представлять правительство на похоронах бывшего министра кабинета министров Ральфа Касамбары, который умер три дня назад.

Саулосу Чилиме 51 год, он является вице-президентом страны с 2014 года. Женат, имеет двоих детей.

Малави – страна в Юго-Восточной Африке. До 1964 была британской колонией. Сейчас Малави – президентская республика. Президент избирается населением сроком на пять лет.

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