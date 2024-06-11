В США приказали депортировать нелегальных мигрантов из шести стран, в том числе из Кыргызстана, - New York Post

Мигранты выстраиваются в очередь на южной границе в Сан-Диего, 6 июня 2024 года.

CentralAsia (KG) - Пограничники американского штата Калифорния получили распоряжение немедленно депортировать найденных нелегальных эмигрантов из нескольких стран бывшего СССР. Речь идет о Грузии, Молдавии, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, передает газета New York Post со ссылкой на внутренний документ.

Согласно данным газеты, речь идет о совершеннолетних мигрантах. Для мигрантов из других стран восточного полушария, а это более 100 государств, допускается возможность пребывания в США на время разбирательства их дел. Действие полученного пограничниками распоряжения распространяется на участок границы в районе города Сан-Диего. По данным NYP, на этот участок приходится большая часть незаконных мигрантов из стран восточного полушария.

В США вступил в силу временный запрет на предоставление убежища мигрантам, нелегально пересекающим границу со стороны Мексики. Новые нормы позволят американским властям быстрее выдворять лиц, не имеющих законных оснований для нахождения в США. Мера будет действовать, пока среднее число задержаний мигрантов, незаконно пересекающих границу США и Мексики, не составит менее 1,5 тыс. в день.

Как пишет NYP со ссылкой на данные пограничного патруля, за эти выходные на южной границе зафиксировано пересечение более 10 тыс. мигрантов.

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