В России разбился истребитель Су-34, экипаж погиб

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - В горной местности Северной Осетии при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Су-34 ВКС РФ, сообщило Минобороны России. Экипаж погиб.

Предварительной причиной крушения названа техническая неисправность. «Самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет»,— добавили в военном ведомстве.

На место падения самолета направлена комиссия ВКС. Другие подробности о крушении не приводятся.

Telegram-канал Mash пишет, что крушение произошло около села Горный Дзуарикау. Там ночью слышали взрыв.

По данным ТАСС, Су-34 упал в безлюдной местности, на земле разрушений нет. На борту находились два пилота.

Украинские Telegram-каналы опубликовали кадры из камеры наблюдения, на которых можно услышать звук взрыва, а сняты они якобы у места крушения этого военного самолета. Указанное время – около полуночи по местному времени.