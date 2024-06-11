В Казахстане с 1 июля планируют повысить цены на сжиженный газ

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CentralAsia (KZ) - С 1 июля в Казахстане планируют повысить цены на сжиженный газ от 5 до 8 тенге за литр в зависимости от региона. Соответствующий приказ министерство энергетики опубликовало в понедельник на портале «Открытые НПА».

Необходимость повышения цен в ведомстве объясняют нерентабельностью производства. В частности, пояснили в Минэнерго, себестоимость сжиженного нефтяного газа варьируется от 60 тыс. до 70 тыс. тенге за тонну, тогда как действующая предельная оптовая цена для заводов-производителей составляет 40 320 тенге за тонну. Кроме того, в стране ежегодно наблюдается резкий рост потребления газа.

«Только в прошлом году потребление в Казахстане выросло на 400 тыс. тонн, или на 28%, по сравнению с 2022 годом. Так, в 2023 году объемы потребления сжиженного нефтяного газа составили 2,2 млн тонн. Рост потребления и нерентабельность производства СНГ из-за низких цен привели к уменьшению производства данного вида топлива и определенному дефициту в регионах. На сегодня уровень дефицита достигает порядка 20-25%», - подчеркнули в пресс-службе.

В министерстве считают, что случае дальнейшего сдерживания цен на газ у казахстанских заводов-производителей не будет возможности нарастить объемы производства для удовлетворения спроса на внутреннем рынке. В результате заводы все больше теряют интерес к производству сжиженного газа, а «инвесторы не хотят вкладывать средства в отрасль». Еще одной причиной повышения цен в Минэнерго назвали то, что в Казахстане самые низкие цены на газ по сравнению с соседними государствами.

«По прогнозам аналитиков, уже в 2024 году объемы потребления на внутреннем рынке увеличатся еще на 200 тыс. тонн и составят 2,4 млн тонн. При этом дефицит газа может составить 30-40%», - отметили в Минэнерго.

Таким образом, в целях недопущения указанных рисков с 1 июля планируется скорректировать цены на сжиженный нефтяной газ. Предельная оптовая цена за тонну сжиженного нефтяного газа составит 45 158 тенге (ранее – 40 320 тенге).

«При этом предельная розничная цена незначительно повысится – от 5 до 8 тенге за литр в зависимости от региона», - резюмировали в Минэнерго.

Отмечается, что пока проект приказа находится на обсуждении.

В Минэнерго Казахстана решили оставить цены на сжиженный газ на 2024 год на прежнем уровне.

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