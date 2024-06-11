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Президент Демократической Республики Лаос прибыл в Монголию с государственным визитом. ФОТО

CentralAsia (MNG) -  11 июня 2024 года президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тонглун Сысулит и его супруга Нали Сысулит прибыли в Монголию с государственным визитом по приглашению Президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа.

Президента Тонглуна Сисулита и сопровождающую его делегацию приняли в международном аэропорту Чингисхан глава администрации Президента Монголии Содбаатар Янгуг, заместитель министра иностранных дел Амартувшин Гомбосурэн, чрезвычайный и полномочный посол Монголии в Лаосской Народно-Демократической Республики Бямбасурэн Жамъян и чрезвычайный и полномочный посол Республики Лаос в Монголии Пенгсаван Гэвбасуд.

В ходе государственного визита в Монголию на уровне президента Республики Лаос спустя 17 лет главы государств планируют провести официальные переговоры и подписать документы о сотрудничестве для укрепления правовой среды двух стран.

Дипломатические отношения между Монголией и Лаосом установлены в 1962 году, а с 1980 года это четвертый визит президента Лаоса.

источник: middleasiannews.com

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