Талибы заявили, что афганские трудовые мигранты могут приехать в Россию

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CentralAsia (CA) - Несколько российских регионов предложили рабочие места трудовым мигрантам из Афганистана. Об этом заявил исполняющий обязанности министра труда и социальных отношений в правительстве талибов Абдул Омари, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное радио и телевидение Афганистана.

По словам Омари, вопрос о трудоустройстве граждан Афганистана в России поднимался на встрече с министром труда РФ Антоном Котяковым в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и на переговорах с представителями Дагестана.

«Чечня и Татарстан, а также другие республики [в составе РФ] предложили нам реализовать возможности [трудоустройства мигрантов из] Афганистана, особенно в сельскохозяйственном секторе», — рассказал Омари.

В то же время первый заместитель председателя комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий считает, что нужно повременить с наймом мигрантов из Афганистана до тех пор, пока не будут приняты изменения в федеральном законе.

«Я бы советовал нашим чиновникам, которые принимают решения о принятии афганских трудовых мигрантов, вначале дождаться изменений в ФЗ о пребывании иностранных граждан на территории России. Там будут четко сформулированы все вопросы, которые беспокоят россиян», — считает Водолацкий.

Ранее официальный представитель правительства талибов Забихулла Муджахид заявил о том, что Кабул нацелен на развитие позитивных отношений с Москвой. Настроены на сотрудничество с талибами и российские власти. В частности, президент РФ Владимир Путин заявил, что «выстраивать отношения с талибами нужно, поскольку они являются действующей властью в Афганистане».

Отметим, что в ряде регионов России расширяют список направлений, в которых запрещено работать трудовым мигрантам не из стран ЕАЭС, в основном речь о пассажирских и грузоперевозках, строительстве, торговле и так далее.

Совет Безопасности ООН включил «Талибан»* в список террористических организаций в 2003 году. Тогда же в аналогичный список внесла талибов и Россия. В августе 2021 года талибы захватили власть в Афганистане и с тех пор пытаются добиться признания. В октябре того же года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия рассматривает вопрос исключения «Талибана» из списка террористических организаций, но в первую очередь это сделать должен Совбез ООН.

Тогда же директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что признание российскими властями «де-факто уже происходит». Представители запрещенного движения регулярно посещают Россию как с деловыми, так и с частными визитами. Между тем, правоохранительные органы России продолжают привлекать граждан к уголовной ответственности за поддержку действий талибов.