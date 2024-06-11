В Саудовской Аравии задержали более 300 тыс. человек за попытку совершить хадж без разрешения

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CentralAsia (CA) - Власти Саудовской Аравии задержали более 300 тысяч человек, которые не были зарегистрированы для участия в хадже, сообщает Аljazeera.

Среди задержанных в последние дни около 157 тыс. иностранцев, которые пытались совершить хадж по туристическим визам вместо виз для паломничества.

Глава Комитета по безопасности хаджа Мухаммад ибн Абдуллах Ал-Басами сообщил о задержании 140 групп паломников и 64 транспортных организаций, не соблюдавших правила и инструкции хаджа.

По данным властей Саудовской Аравии, всего с 8 июня в страну для участия в хадже приехали более 1,3 млн. зарегистрированных паломников.

Власти Саудовской Аравии ежегодно задерживают лиц, пытающихся незаконно совершить хадж. В прошлом году было арестовано более 17 тысяч человек за попытку участия в хадже без разрешения.

Ранее власти страны предупредили иностранных граждан и резидентов о строгих наказаниях за незаконное участие в хадже-2024. Согласно заявлению, лица, не имеющие разрешения на паломничество, могут быть приговорены к тюремному заключению на срок от 2 до 6 месяцев и оштрафованы на сумму до 50 тысяч саудовских риалов (свыше $13,3 тыс.).

Иностранцы, задержанные по этому поводу, также будут депортированы и получат запрет на въезд в страну на 10 лет.