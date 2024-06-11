В Казахстане зарегистрирован летальный случай от коклюша

CentralAsia (KZ) - В Карагандинской области Казахстана от коклюша скончался ребенок, сообщила во вторник в ходе брифинга в правительстве министр здравоохранения Акмарал Альназарова. Однако она не уточнила, когда это произошло, лишь отметила, что ребенок не был вакцинирован.

«В этом году мы видели, что популяционное здоровье у всего населения очень хрупкое. Даже та незначительная прослойка невакцинированных детей, которая накопилась за последние несколько лет, они дали такую вспышку. И у нас, к сожалению, один летальный случай от коклюша в Карагандинской области», - сказала Альназарова.

Министр считает, что в этом случае ответственность родителей, которые отказываются от вакцинации, должна быть солидарной.

Позже в Минздраве уточнили, что ребенок скончался в марте.

В целом с начала года зарегистрировано 1 353 случая коклюша, показатель на 100 тыс. населения составил 6,8. В 2023 году было зарегистрирован 421 случай, показатель на 100 тыс. населения составлял 2,1.

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