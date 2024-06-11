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Курбан хайит в Узбекистане будут отмечать 16 июня. Всего узбекистанцы отдохнут три дня

CentralAsia (UZ) -  Первый день Курбан хайита в Узбекистане выпадает на 16 июня, воскресенье, говорится в постановлении президента Шавката Мирзиёева от 11 июня, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

В связи с тем, что праздник приходится на воскресенье, выходной переносится на понедельник, 17 июня. Вторник, 18 июня, объявлен дополнительным выходным днём для всех работников.

Таким образом, узбекистанцы (работающие пять дней в неделю) на праздник смогут отдохнуть четыре дня подряд — с субботы 15 июня по вторник 18 июня.

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