Власти Малави сообщили о гибели вице-президента в авиакатастрофе

Саулос Чилима

CentralAsia (CA) - Спасатели нашли фрагменты разбившегося самолета, на борту которого были вице-президент Малави Саулос Чилима и девять сопровождавших его лиц. Все они погибли, сообщила The Sun со ссылкой на администрацию президента.

Обломки воздушного судна обнаружили почти сутки спустя после его исчезновения с радаров.

Лидер Малави Лазарус Чаквера объявил национальный день траура и приказал, чтобы все флаги были приспущены с сегодняшнего дня до похорон.

Самолет пропал вчера, 10 июня, после вылета из столицы страны Лилонгве. Президент Лазарус Чаквера в тот же день распорядился начать поисково-спасательную операцию. Из-за ЧП он отменил поездку на Багамы.

Саулос Чилима занимал должность вице-президента Малави с мая 2014 года. В 2020-м он был переназначен на пост. В 2022 году его лишили полномочий из-за судебного разбирательства о взяточничестве с участием британско-малавийского бизнесмена. В мае суд снял обвинения с Чилимы.