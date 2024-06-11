Аномальную жару и угрозу пожаров в разных частях страны ожидают в Казахстане

CentralAsia (KZ) - Сильную жару до + 45 и высокую вероятность пожаров прогнозируют в Казахстане, сообщает «Казгидромет»

В ближайшие десять дней синоптики ожидают повышение температуры до максимальных значений во многих районах страны.

«Столбик термометра поднимется до +40 +45 в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Атырауской, Мангыстауской областях. В Костанайской области в период с 11 по 20 июня воздух прогреется до + 38. Также в этих областях ожидают высокую степень пожароопасности», - сообщили в «Казгидромете».

Кроме жары, во многих областях Казахстана ожидают усиление ветра и грозы. Ранее мы сообщали, что синоптики прогнозируют жаркое и засушливое лето в юго-западных регионах страны.

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